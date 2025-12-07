La vallée des livres Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

La vallée des livres Médiathèque Valery-Larbaud Vichy dimanche 7 décembre 2025.

La vallée des livres

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Par la compagnie Les Lucarnes songeuses

.

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

English :

By company Les Lucarnes songeuses

German :

Von der Kompanie Les Lucarnes songeuses

Italiano :

A cura della società Les Lucarnes songeuses

Espanol :

Por la empresa Les Lucarnes songeuses

L’événement La vallée des livres Vichy a été mis à jour le 2025-08-27 par Vichy Destinations