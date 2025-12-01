La Vallée des Saints Lieu-dit Quénéquillec Carnoët

La Vallée des Saints

Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët Côtes-d'Armor

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-05

2025-12-20

Prenez un moment pour vous. Soufflez un peu en vous promenant tranquillement sur notre site magnifique de plus de 200 œuvres d’art monumentale et une vue panoramique sur la campagne du centre de la Bretagne. Notre lieu de calme vous est ouvert à tout moment lorsque vous avez besoin d’un peu d’espace pendant les fêtes.

Le bâtiment d’accueil, le snack et la boutique sont ouverts pendant toute la durée des vacances. Consultez notre site web pour connaître les horaires d’ouverture quotidiens. .

Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët 22160 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 91 62 26

