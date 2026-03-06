La Vallée des Saints Journée des Loisirs Lieu-dit Quénéquillec Carnoët

La Vallée des Saints Journée des Loisirs

Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

La Vallée des Saints, un pari fou pour l’éternité ! Laissez-vous surprendre par ce lieu enchanteur, installé autour d’une motte féodale du XIe siècle, qui vous offre une vue panoramique sur le Centre-Bretagne. Ce site original a fait le pari d’allier création artistique et mise en mémoire du patrimoine breton. Ici, ce sont les saints bretons, personnages à la fois historiques et légendaires du Moyen-Age, qui reprennent vie dans des statues de granit de 3m à 6,50m de haut plus de 200 statues à voir.

Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Programme des sites participants https://www.cotesdarmor.com/agenda/journee-des-loisirs/ .

Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Vallée des Saints Journée des Loisirs Carnoët a été mis à jour le 2026-03-04 par Côtes d’Armor Destination