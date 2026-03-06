LA VALLEE DES TORTUES

avenue de la Vallée Heureuse Sorède Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

2026-04-04

Visitez une véritable Arche de Noé qui abrite des centaines d’animaux dans la Vallée Heureuse de Sorède ! A côté des tortues, découvrez les reptiles dans le nouveau vivarium, admirez les ouistitis bondissants, les suricates dressés sur leurs pattes arrière, entre nombreux autres mammifères et volatiles. Venez à leur rencontre, ils vous attendent !

avenue de la Vallée Heureuse Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 50 50

English :

Visit a veritable Noah’s Ark housing hundreds of animals in Sorède’s Vallée Heureuse! Alongside the turtles, discover the reptiles in the new vivarium, admire the leaping marmosets, the meerkats standing on their hind legs, among many other mammals and birds. Come and meet them, they’re waiting for you!

L’événement LA VALLEE DES TORTUES Sorède a été mis à jour le 2026-03-06 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE