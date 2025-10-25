La Vallée d’Ossau enchantée Rue Ayguebère Laruns

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Concert avec les groupes de la Vallée Los de Laruntz, Lys accordéons, Haut e baish, Los arrosecs, Los amics de Bielle, Holia, Arudy cantaussau, Nat sei pas, Doun dena, Polycarpe…

Suivi d’un cantèra !

Billetterie sur place à partir de 20h.

entrée + tapas + Cantèra 10€

– 12 ans Gratuit .

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@valleedossau.com

