La Vallée d’Ossau enchantée Rue Ayguebère Laruns

La Vallée d’Ossau enchantée Rue Ayguebère Laruns samedi 25 octobre 2025.

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25

2025-10-25

Concert avec les groupes de la Vallée Los de Laruntz, Lys accordéons, Haut e baish, Los arrosecs, Los amics de Bielle, Holia, Arudy cantaussau, Nat sei pas, Doun dena, Polycarpe…

Suivi d’un cantèra !

Billetterie sur place à partir de 20h.
entrée + tapas + Cantèra 10€
– 12 ans Gratuit   .

Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   info@valleedossau.com

