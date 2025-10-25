La Vallée d’Ossau enchantée Rue Ayguebère Laruns
La Vallée d’Ossau enchantée
Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Concert avec les groupes de la Vallée Los de Laruntz, Lys accordéons, Haut e baish, Los arrosecs, Los amics de Bielle, Holia, Arudy cantaussau, Nat sei pas, Doun dena, Polycarpe…
Suivi d’un cantèra !
Billetterie sur place à partir de 20h.
entrée + tapas + Cantèra 10€
– 12 ans Gratuit .
