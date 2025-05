La Vallée d’Ossau une pépinière d’artistes aux 17e et 18e siècles – Arudy, 17 juin 2025 14:30, Arudy.

Pyrénées-Atlantiques

La Vallée d’Ossau une pépinière d’artistes aux 17e et 18e siècles 7 Rue de l’Église Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 14:30:00

fin : 2025-06-17

Date(s) :

2025-06-17

Architectes, menuisiers, sculpteurs, doreurs ont oeuvré en Ossau et bien au-delà en Béarn pendant plusieurs siècles pour des réalisations importantes, civiles et religieuses. Sous la conduite de Françoise Fabre, vous êtes invités à les découvrir à travers les villages d’Arudy, Sainte- Colome, Louvie-Juzon et Béost.

Renseignements Musée d’Ossau contact@musee-ossau.fr 05 59 05 61 71 .

7 Rue de l’Église

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 61 71 contact@musee-ossau.fr

English : La Vallée d’Ossau une pépinière d’artistes aux 17e et 18e siècles

German : La Vallée d’Ossau une pépinière d’artistes aux 17e et 18e siècles

Italiano :

Espanol : La Vallée d’Ossau une pépinière d’artistes aux 17e et 18e siècles

L’événement La Vallée d’Ossau une pépinière d’artistes aux 17e et 18e siècles Arudy a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées