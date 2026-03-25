La Vallée du Hérisson en fête Maison des Cascades Menétrux-en-Joux
La Vallée du Hérisson en fête Maison des Cascades Menétrux-en-Joux dimanche 13 septembre 2026.
La Vallée du Hérisson en fête
Maison des Cascades 16 Lieu-dit Val-Dessus Menétrux-en-Joux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
La Vallée du Hérisson en fête le 13 septembre de 10h à 17h aux Cascades du Hérisson.
PORTES OUVERTES DU PARC HÉRIA Animations natures Rendez-vous au Parc Héria
JEU D’ORIENTATION AUX CASCADES Parcourez le site avec un jeu d’orientation ludique et éducatif
INITIATION AU BIATHLON 10H-13H ET 14H-17H Participez à une initiation de biathlon pour tous les niveaux
JEUX GÉANTS BOIS Amusez-vous en famille !
10H30 ATELIER CRÉATIF ET JEUX DES CASCADES Laissez libre cours à votre créativité avec cet atelier (sur réservation uniquement au 03.84.25.77.36)
10H30-12H00 LECTURE DE PAYSAGE Une lecture en plein air pour apprécier la beauté du paysage
13H45-16H30 BALADES À PONEY AUX CASCADES Promenade à poney (5 minutes)
14H30 ATELIER LAND ART ET ATELIER MAQUILLAGE
Créez des œuvres d’art naturelles avec des matériaux trouvés sur place
15H00 VISITE LUDIQUE Anecdotes et histoires locales
16H00 RÉCIT CONTÉ DES CASCADES Contes et légendes des Cascades pour petits et grands .
Maison des Cascades 16 Lieu-dit Val-Dessus Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 77 36
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English : La Vallée du Hérisson en fête
L’événement La Vallée du Hérisson en fête Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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