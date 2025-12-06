La vallée engloutie et le paradis perdu Liginiac

La vallée engloutie et le paradis perdu

Dans le cadre du Téléthon , l’association Les Compagnons de la Bonne Humeur vous invite à une présentation d’Hervé Moreau, sur l’histoire de la vallée engloutie et le paradis perdu La Dordogne et ses barrages.

Participation de la chorale des Gorges de la Haute Dordogne.

Vente de jacinthes

La soirée se terminera avec le verre de l’amitié .

