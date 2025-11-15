La vallée fait sa transition Quelle alimentation pour demain ? Lièpvre

La vallée fait sa transition Quelle alimentation pour demain ?

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Une journée pour repenser notre manière de produire, cuisiner et partager nos repas la Vallée du Val d’Argent vous invite à explorer l’alimentation d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Dans un contexte de lutte contre le changement climatique, la Communauté de Communes du Val d’Argent s’est engagée dans une démarche de double labellisation Climat Air Énergie et Économie Circulaire dans le cadre du programme Territoire engagé pour la transition écologique .

C’est dans cette dynamique que revient l’événement La Vallée fait sa Transition Quelle alimentation pour demain ? , une journée thématique dédiée à l’alimentation, programmée le samedi 15 novembre 2025 à partir de 9h.

Cette rencontre invite à explorer notre rapport à l’alimentation sous différents angles historique, artistique, scientifique tout en posant la question de son évolution à l’heure du dérèglement climatique.

Renseignements et inscriptions 03 89 21 34 13 ccva-transition-eco@valdargent.com

Programme de la journée

À la Ferme d’Argentin

9h 10h30 Atelier Faire son pain façon néolithique

10h30 12h Atelier Anti-gaspi (SMICTOM Alsace centrale et Mon assiette by Cécile)

Toute la matinée visites du parcours pédagogique sur l’histoire de l’alimentation

Au Théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines

Après-midi stands partenaires (SMICTOM, Terre de lien, CSCVA, ADAPEI, PETR…)

14h 16h Conférences autour du Projet Alimentaire Territorial (PAT)

16h 17h Spectacle de marionnettes Carotte Cartoon Moulin de la Nature (dès 6 ans)

17h 18h Conférence L’alimentation durable Marc-André Selosse

18h 19h Conférence Quand bien manger devient un luxe Benjamin Seze

19h 20h Buffet (sur inscription et participation)

20h 22h Festival AlimenTerre Ciné-débat autour du documentaire On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain

Cette journée se veut à la fois conviviale et enrichissante, offrant au public l’occasion de réfléchir collectivement aux enjeux alimentaires d’aujourd’hui et de demain. .

English :

A day to rethink the way we produce, cook and share our meals: the Val d?Argent Valley invites you to explore the food of yesterday, today and tomorrow.

German :

Ein Tag, um die Art und Weise zu überdenken, wie wir unsere Mahlzeiten produzieren, kochen und teilen: Das Val d’Argent-Tal lädt Sie dazu ein, die Ernährung von gestern, heute und morgen zu erforschen.

Italiano :

Una giornata per ripensare il modo in cui produciamo, cuciniamo e condividiamo i nostri pasti: la Val d’Argent vi invita a esplorare il cibo di ieri, oggi e domani.

Espanol :

Un día para repensar la forma de producir, cocinar y compartir nuestras comidas: el Val d’Argent le invita a explorar la comida de ayer, de hoy y de mañana.

