LA VALLÉE VERTE EN FÊTE Luc-la-Primaube

Luc-la-Primaube

LA VALLÉE VERTE EN FÊTE

Espace Saint-Exupéry Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Ville de Luc-la-Primaube invite les habitants à vivre une grande journée festive,

familiale et écologique à l’espace Saint-Exupéry dans le cadre de “La Vallée Verte en fête”.

Petits et grands pourront profiter gratuitement d’un véritable village d’animations en plein air mêlant nature, culture, alimentation, jeux, créations artistiques et découvertes autour du vivant. Pensée comme un rendez-vous convivial et accessible à tous, cette manifestation marque une nouvelle étape dans la volonté municipale de faire évoluer ses actions environnementales vers une approche plus participative, culturelle et intergénérationnelle. Restauration sur place.

La Vallée Verte se transformera en un grand village d’animations à ciel ouvert organisé autour des quatre éléments

– AIR

Sensations, mouvement et aventure dans les arbres. • Parcours accrobranche proposé par VERT TEA JEU • Activités motrices et de découverte nature • Construction de cabanes avec l’École des Robinsons.

– EAU

Santé, alimentation et énergie collective. • VéloSmoothie animé par Rodez Agglomération et Véronique Lafon, diététicienne • Sensibilisation à l’alimentation équilibrée • Buvette tenue par les jeunes de la MJC.

– TERRE

Jardiner, transmettre et cultiver ensemble. • Animations autour des légumes avec l’association JARDECO • Troc de plants et échange de graines • Grainothèque animée par la médiathèque • Atelier bombes à graines • Sensibilisation à la biodiversité avec le CPIE.

– FEU

Cuisine, partage et plaisir de faire soi-même. • Atelier fabrication de pâtes fraîches proposé par l’Atelier du Miam • Restauration maison à petit prix pâtes fraîches et bouillon de légumes • Crêpes sucrées toute la journée.

-DES ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES

Pour les tout-petits • Lecture “Onlikoinou” avec la médiathèque • Atelier sensoriel nature (3-5 ans) avec le pôle Petite-Enfance, Petit Prince • Espace lecture et détente avec la médiathèque Pour les enfants • Construction de cabanes avec l’école des Robinsons • Land Art avec la MJC • Peinture sur galets avec la MJC • Cherche et trouve géant créé par les ALAE • Puzzle coopératif.

Pour les adolescents et les familles • Accrobranche • Ateliers créatifs • VéloSmoothie • Troc de plants • Espace détente et restauration LA MÉDIATHÈQUE SORT DE SES MURS.

Pour cette journée exceptionnelle, la médiathèque municipale s’installe au cœur de la Vallée Verte avec sa médiathèque mobile. Les visiteurs pourront profiter • D’un espace lecture en plein air, • De transats sous les arbres, • D’ambiances sonores nature, • D’animations créatives, • D’ateliers autour des graines et du vivant.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir un grand village thématique organisé autour des quatre éléments l’air, l’eau, la terre et le feu. Chaque espace proposera des animations spécifiques permettant d’aborder l’écologie de manière ludique et concrète, à travers le jeu, l’expérimentation, la cuisine, le jardinage, la lecture, un grand concours dessin ou encore les activités artistiques.

En cas de météo défavorable, certaines animations pourront être adaptées ou relocalisées. .

Espace Saint-Exupéry Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 34 20 mairie@luc-la-primaube.fr

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English :

The town of Luc-la-Primaube invites residents to enjoy a festive, family-friendly and environmentally-friendly day at the Espace Saint-Exupéry,

at the Espace Saint-Exupéry as part of La Vallée Verte en fête .

L’événement LA VALLÉE VERTE EN FÊTE Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)