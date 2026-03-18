La Valse à Mille Signes

Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

La Valse à Mille Signes

Et si les grandes chansons françaises prenaient une nouvelle dimension ? Le Collectif Rêve Brut revisite Brel, Brassens ou Piaf à travers le chansigne. La musique devient alors visible et circule entre le pays des sons et celui du silence.

La Valse à Mille Signes

Et si les grandes chansons françaises prenaient une nouvelle dimension ? Le Collectif Rêve Brut revisite Brel, Brassens ou Piaf à travers le chansigne. La musique devient alors visible et circule entre le pays des sons et celui du silence.

Sur scène, Marie-Eva Martin, enfant de parents Sourds, donne vie à ces chansons dans sa langue maternelle la langue des signes. Accompagnée de trois musiciens, elle fait dialoguer sons, gestes et émotions dans un spectacle poétique et accessible à tous.

Tarif plein 15€ | Tarif réduit 10€ | Tarif jeune public 3€ 15 .

Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

La Valse à Mille Signes

What if the great French songs took on a new dimension? Collectif Rêve Brut revisits Brel, Brassens and Piaf through the medium of the chansigne. The music becomes visible, moving between the land of sound and the land of silence.

L’événement La Valse à Mille Signes Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-18 par OTs DU PERCHE