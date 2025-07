La valse à mis le temps Back Step Théâtre Vichy

La valse à mis le temps Back Step Théâtre Vichy vendredi 29 août 2025.

La valse à mis le temps

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Début : Samedi 2025-08-29 21:00:00

fin : 2025-08-30 22:30:00

2025-08-29 2025-08-30

Un 29 février, le Docteur Albert est appelé par un agent immobilier, pour se rendre auprès d’une de ses locataires, Rose, qui s’est enfermée dans son appartement et qui refuse d’en sortir.

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 83 02 11 lebacksteptheatre@gmail.com

English :

On February 29, Doctor Albert is called by a real estate agent to visit one of his tenants, Rose, who has locked herself in her apartment and refuses to come out.

German :

Am 29. Februar wird Dr. Albert von einem Immobilienmakler zu seiner Mieterin Rose gerufen, die sich in ihrer Wohnung eingeschlossen hat und sich weigert, sie zu verlassen.

Italiano :

Il 29 febbraio, il dottor Albert viene chiamato da un agente immobiliare per visitare una delle sue inquiline, Rose, che si è chiusa nel suo appartamento e si rifiuta di uscire.

Espanol :

El 29 de febrero, el doctor Albert es llamado por un agente inmobiliario para visitar a una de sus inquilinas, Rose, que se ha encerrado en su piso y se niega a salir.

