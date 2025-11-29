La Valse des Flocons Salle Keromest Ploumagoar

La Valse des Flocons

Salle Keromest Place du 8 Mai 1945 Ploumagoar Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-29 18:30:00

fin : 2025-11-29 19:30:00

2025-11-29

La ville de Ploumagoar propose un spectacle féérique où lumières, ombres et papiers découpés donnent vie à une histoire tendre et malicieuse. Un chat, un mouton et une princesse espiègle entraînent le public dans une aventure pleine de surprises. Dès 5 ans .

Salle Keromest Place du 8 Mai 1945 Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

