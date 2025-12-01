La valse des pingouins Cholet
La valse des pingouins Cholet mercredi 17 décembre 2025.
La valse des pingouins
Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 42 EUR
Début : 2025-12-17 20:30:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
De et M/S Patrick Haudecoeur
Avec Patrick Haudecoeur et 11 autres comédiens
1 nomination aux Molières 2025
La nouvelle comédie musicale de Patrick Haudecoeur est une bouffée de bonheur, une réussite rassérénante ! .
Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
