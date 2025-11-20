LA VALSE DES PINGOUINS – LA PALESTRE Le Cannet

LA VALSE DES PINGOUINS Début : 2025-11-20 à 20:30. Tarif : – euros.

LA PALESTRE PRESENTE EN ACCORD AVEC PASCAL LEGROS ORGANISTION : LA VALSE DES PINGOUINSUne soirée aussi mémorable qu’inattendue où rien ne se passe comme prévu !Pour sauver son usine, un chef d’entreprise ne recule devant rien pour décrocher un miraculeux investisseur et une clientèle prestigieuse. Champagne, attractions, feux d’artifices, les petits plats sont dans les grands… On ne saurait dire à quel moment ça a commencé à déraper mais ce fût une soirée mémorable !Une comédie écrite et mise en scène par Patrick HaudecœurAvec Patrick Haudecœur, Philippe Beglia, Urbain Cancelier, Isabelle Spade, ElisaHabibi, Marina Pangos, Véronique Hatat, Antonio Macipe, Patricia Grégoire, Guillaume LafflyAssistante à la mise en scène Lou PantchenkoDécors Stéfanie JarreCostumes Alain BlanchotLumières Laurent BéalDirecteur musical Vincent PreziosoChorégraphe Patricia GrégoireAccessoiriste Christophe GuillauminMusiciens Robert Ménière en alternance avec Éric Langlois, Éric Bouvelle en alternance avec Nicolas RapicaultCrédits photos : Bernard RichebéMentions : Pascal Legros Organisation en accord avec le Théâtre des Nouveautés1 nomination aux Molières : meilleure comédie

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06