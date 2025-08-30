La Valse des Pingouins Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

La Valse des Pingouins Mardi 6 janvier 2026, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-06T20:30:00 – 2026-01-06T23:00:00

Fin : 2026-01-06T20:30:00 – 2026-01-06T23:00:00

Nomination : Molière 2025 de la meilleure comédie.

Écriture et mise en scène : Patrick Haudecoeur.

Avec Patrick Haudecoeur, Philippe Beglia, Urbain Cancelier, Isabelle Spade, Elisa Habib, Marina Pangos, Véronique Hatat, Antonio Macipe, Patricia Grégoire, Guillaume Laffly.

Production : Pascal Legros Production.

Résumé : Pour sauver son usine, un chef d’entreprise est prêt à tout pour séduire un investisseur et une clientèle prestigieuse. Champagne, attractions, feux d’artifice et petits plats… rien n’est trop beau. Mais la soirée dérape pour le plus grand plaisir du public, qui en ressort hilare.

Durée : 1h40.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

