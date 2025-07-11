LA VALSE DES PINGOUINS – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

LA VALSE DES PINGOUINS – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand samedi 13 décembre 2025.

LA VALSE DES PINGOUINS Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.

La Valse des pingouins« Une soirée aussi mémorable qu’inattendue où rien ne se passe comme prévu ! »Une comédie écrite et mise en scène par Patrick HaudecœurD’après la mise en scène de Jacques Décombe Avec Patrick Haudecœur, Philippe Beglia, Urbain Cancelier, Isabelle Spade, Elisa Habibi, Marina Pangos, Véronique Hatat, Antonio Macipe, Patricia Grégoire, Guillaume Laffly Décors Stéfanie JarreCostumes Alain BlanchotLumières Laurent BéalDirecteur musical Vincent PreziosoMusiciens Robert Ménière en alternance avec Éric Langlois et Éric Bouvelle en alternance avec Nicolas RapicaultAccessoiriste Christophe GuillauminChorégraphe Patricia GrégoireAssistante à la mise en scène Lou PantchenkoPour sauver son usine, un chef d’entreprise ne recule devant rien pour décrocher un miraculeux investisseur et une clientèle prestigieuse. Champagne, attractions, feux d’artifices, les petits plats sont dans les grands… On ne saurait dire à quel moment ça a commencé à déraper mais ce fût une soirée mémorable !Nomination aux Molières 2025 : Meilleure ComédieLa presse en parle…« Une joyeuse ivresse, celle du rire » L’ŒIL D’OLIVIER« Patrick Haudecœur signe une nouvelle partition vaudevillesque hilarante. » LE PARISIEN DIMANCHE

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63