La Valse des Pingouins – Patrick Haudecœur Le Pin Galant Mérignac

La Valse des Pingouins – Patrick Haudecœur Mardi 16 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 €/ RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2025-12-16T20:30:00 – 2025-12-16T22:00:00

Fin : 2025-12-16T20:30:00 – 2025-12-16T22:00:00

Après « Mon jour de chance », « Berlin Berlin », « Thé à la menthe ou t’es citron », voici « La Valse des Pingouins », une véritable pépite théâtrale signée Patrick Haudecœur. Une soirée inattendue où rien ne se passe comme prévu !

Pour sauver son usine, un chef d’entreprise ne recule devant rien pour décrocher un miraculeux investisseur et une clientèle prestigieuse. Champagne, attractions, feux d’artifices, les petits plats sont mis dans les grands…

On ne saurait dire à quel moment ça a commencé à déraper mais on passe une soirée mémorable ! Un spectacle musical hilarant et burlesque à souhait.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

Bernard Richebé