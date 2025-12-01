La Valse des Pingouins Patrick Haudecœur place Aletti Vichy

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 20:30:00

2025-12-31

Roi de la comédie burlesque, Patrick Haudecœur signe un retour irrésistible avec La Valse des pingouins… où rien ne se passe jamais comme prévu !

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

English :

The king of slapstick comedy, Patrick Haudec?ur makes an irresistible comeback with La Valse des pingouins? where nothing ever goes according to plan!

German :

Patrick Haudec?ur, der König der Slapstick-Komödie, feiert mit Pinguinwalzer ein unwiderstehliches Comeback, in dem nichts so läuft, wie es soll!

Italiano :

Il re della commedia slapstick, Patrick Haudec’ur, fa un irresistibile ritorno con La Valse des pingouins? dove nulla va mai secondo i piani!

Espanol :

Patrick Haudecœur, rey de la comedia de humor, vuelve a la carga con La Valse des pingouins, donde nada sale según lo previsto

