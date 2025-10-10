La valse des pingouins Troyes

La valse des pingouins Troyes vendredi 10 octobre 2025.

La valse des pingouins

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Pour sauver son usine, un chef d’entreprise ne recule devant rien pour décrocher un miraculeux investisseur et une clientèle prestigieuse. Champagne, attractions,

feux d’artifices, les petits plats sont dans les grands…



On ne saurait dire à quel moment ça a commencé à déraper mais ce fût une soirée mémorable !



Une comédie écrite et mise en scène par Patrick HAUDECŒUR

Assistante à la mise en scène Lou PANTCHENKO

Avec Patrick HAUDECŒUR, Philippe BEGLIA, Urbain CANCELIER, Isabelle SPADE, Elisa HABIBI, Marina PANGOS, Véronique HATAT, Antonio MACIPE, Patricia GRÉGOIRE, Guillaume LAFFLY

Directeur musical Vincent PREZIOSO

Chorégraphe Patricia GRÉGOIRE

Musiciens Robert MÉNIÈRE en alternance avec Éric LANGLOIS, Éric BOUVELLE en alternance avec Nicolas RAPICAULT



Nomination aux Molières 2025 « Meilleure Comédie » .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

