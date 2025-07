La valse des trains Crèvecœur-le-Grand

La valse des trains Crèvecœur-le-Grand samedi 27 septembre 2025.

La valse des trains

16 PLACE DE LA GARE Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

??? Embarquez pour un voyage dans le temps avec le Train à Vapeur du Beauvaisis ! ???

Pour les 200 ans du train vapeur et de Johann Strauss, le MTVS vous invite à un évènement exceptionnel mêlant train vapeur et musique

?? Quand ? Samedi 27 septembre

?? Où ? En gare de Crèvecœur-le-Grand, où l’équipe passionnée de l’association MTVS vous accueillera à bras ouverts.

?? Au programme :

Voyagez à bord d’un train classé Monument Historique. Et musique de la Philharmonique de l’Oise

Départs à 11h, 14h et 15h30 et 17h.

??? Réservez GRATUITEMENT dès maintenant sur notre site pour garantir votre place à bord de cette aventure hors du temps !

Ne manquez pas cette occasion de créer des souvenirs mémorables avec vos proches. À très vite pour un voyage à vapeur ! ???? 0 .

16 PLACE DE LA GARE Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 7 68 54 49 70 accueil@mtvs.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La valse des trains Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées