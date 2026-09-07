La Valse est cool, médiathèque de Vic-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne

Informations pratiques

La Valse est cool Mardi 15 septembre, 18h00 médiathèque de Vic-sur-Aisne Aisne

Le hasard n’a rien à se reprocher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T18:00:00+02:00 – 2026-09-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T18:00:00+02:00 – 2026-09-15T19:00:00+02:00

L’œuvre la plus connue de Camille Claudel mérite-t-elle sa place tant enviée dans l’histoire de l’art ?

Pour tenter de répondre à cette question La Valse est-elle cool ? la comédienne proposera une balade dansée dans le Paris de la fin du XIXème entre salons de sculptures et salons mondains, elle se frottera également à l’étoffe d’athlète de Camille Claudel, grande sculptrice du mouvement.

En s’appuyant sur des commentateurs avisés, témoins du parcours artistique de Camille Claudel, sur des lettres et critiques de l’époque, Marina invite le public dans son questionnement, les sollicite pour des lectures et des reconstitutions afin de mener l’enquête ensemble.

médiathèque de Vic-sur-Aisne Vic-sur-aisne, 19 rue lucien damy Vic-sur-Aisne 02290 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://vicsuraisne.fr/fr/rb/1145458/mediatheque-59 »}]

Théâtre

Musée de Poitiers, Ch. Vignaud