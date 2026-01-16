La Varnavo Massif de la Dôle Prémanon

La Varnavo

Massif de la Dôle 417 Route de la Faucille Prémanon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 23:59:00

Date(s) :

2026-03-07

Course et rassemblement de télémark, le samedi 7 mars 2026 sur le massif de la Dôle. Festivités le soir au chalet des Dappes !

Inscription en ligne sur https://in.njuko.com/varnavo-2026

Programme

Course classique à 11h,

Gundersen à 15h,

Bar à neige, remise des prix et festivités au chalet des Dappes .

Massif de la Dôle 417 Route de la Faucille Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 57 39 60 juratelemark@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Varnavo

L’événement La Varnavo Prémanon a été mis à jour le 2026-01-16 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses