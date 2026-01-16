La Varnavo Massif de la Dôle Prémanon
La Varnavo Massif de la Dôle Prémanon samedi 7 mars 2026.
La Varnavo
Massif de la Dôle 417 Route de la Faucille Prémanon Jura
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 23:59:00
Date(s) :
2026-03-07
Course et rassemblement de télémark, le samedi 7 mars 2026 sur le massif de la Dôle. Festivités le soir au chalet des Dappes !
Inscription en ligne sur https://in.njuko.com/varnavo-2026
Programme
Course classique à 11h,
Gundersen à 15h,
Bar à neige, remise des prix et festivités au chalet des Dappes .
Massif de la Dôle 417 Route de la Faucille Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 57 39 60 juratelemark@yahoo.fr
