La Varunning

Marché couvert Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le plaisir partagé, ce sera toujours l’objectif de la 8ème Varunning dimanche 10 mai 2026 … avec des courses et des parcours de marche.

Des ravitaillements et un grand buffet vous permettront de vous restaurer.

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Marché couvert Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 85 60 63 varunningsurallier@gmail.com

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English :

Shared pleasure will always be the goal of the 8th Varunning on Sunday May 10, 2026 … with running and walking routes.

Refreshments and a large buffet will be available.

L’événement La Varunning Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire