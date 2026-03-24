La Varunning Varennes-sur-Allier
La Varunning Varennes-sur-Allier dimanche 10 mai 2026.
La Varunning
Marché couvert Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Le plaisir partagé, ce sera toujours l’objectif de la 8ème Varunning dimanche 10 mai 2026 … avec des courses et des parcours de marche.
Des ravitaillements et un grand buffet vous permettront de vous restaurer.
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Marché couvert Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 85 60 63 varunningsurallier@gmail.com
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English :
Shared pleasure will always be the goal of the 8th Varunning on Sunday May 10, 2026 … with running and walking routes.
Refreshments and a large buffet will be available.
L’événement La Varunning Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire