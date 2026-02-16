La Vaubanaise

Vauban Saône-et-Loire

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

2026-06-14

Venez respirer l’air pur de nos campagnes et découvrir le patrimoine local au cours de belles promenades en sous-bois et à travers le bocage du Brionnais. Selon le parcours choisi (7-13-18-23 km), de 1 à 3 ravitaillements sur les circuits pédestres et saucisson/patates à l’arrivée. A partir de 7h30, inscriptions jusqu’à 14h pour les 7 km, 13h pour les 13 et 18 km ; 12h pour les 23 km. .

Vauban 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 01 39 86 piccinifamily@orange.fr

English : La Vaubanaise

