La veillée calendale les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal. Tour Carrée Sainte-Maxime

La veillée calendale les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal.

Tour Carrée Place Mireille de Germond Sainte-Maxime Var

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

À l’occasion de la période calendale, la Tour Carrée vous ouvre ses portes pour une véritable immersion au cœur des traditions de Noël en Provence.

.

Tour Carrée Place Mireille de Germond Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 42 42 mairie@sainte-maxime.fr

English : La veillée calendale les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal.

During the festive season, the Tour Carrée opens its doors to offer a true immersion into the heart of Christmas traditions in Provence.

In partnership with the Lei Magnoti and Escolo dei Sambro associations, which are committed to preserving heritage, this one-hour tour will introduce you to: Local culinary traditions: typical dishes, the symbolism of food, and of course, the unmissable 13 desserts; Christmas Eve: recounted, acted out and sung, in keeping with ancestral customs. A warm and authentic moment to discover or rediscover the Provençal spirit of Christmas.

German : La veillée calendale les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal.

In der Weihnachtszeit öffnet der Tour Carrée seine Türen für Sie, damit Sie in die Weihnachtsbräuche der Provence eintauchen können.

Italiano : La veillée calendale les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal.

In occasione del periodo natalizio, la Tour Carrée vi apre le sue porte per un vero e proprio tuffo nelle tradizioni natalizie della Provenza.

In collaborazione con le associazioni Lei Magnoti e l’Escolo dei Sambro, impegnate nella trasmissione del patrimonio culturale, questa visita di un’ora vi farà scoprire: Le tradizioni culinarie locali: piatti tipici, simbolismo dei cibi e, naturalmente, gli imperdibili 13 dessert; La vigilia di Natale: raccontata, recitata e cantata, nel rispetto delle usanze ancestrali. Un momento caloroso e autentico per scoprire o riscoprire l’anima provenzale del Natale.

Espanol : La veillée calendale les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal.

Durante la temporada navideña, la Tour Carrée le abre sus puertas para una verdadera inmersión en el corazón de las tradiciones navideñas de la Provenza.

L’événement La veillée calendale les traditions sacrées et gourmandes du Noël Provençal. Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme de Sainte Maxime