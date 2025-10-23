La Veillée d’Hallowen FEAT Pont de Sèvres – Horizons Boulogne-Billancourt

La Veillée d'Hallowen FEAT Pont de Sèvres – Horizons Boulogne-Billancourt

Le programme de la soirée ↓

✦ Tours de magie avec Maxime Tabart

✦ Numéros de mentalisme bluffants par Léo Brière

✦ Ateliers de sculpture de citrouilles avec Pate à Fêtes

✦ Stand de confiseries avec la Charette de Lyly

✦ Banquet d’Halloween concocté par Noam Paris

Infos pratiques :

⤷ Jeudi 23 octobre de 18h à 21h

⤷ Hall, Horizons – 30 cours de l’Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

⤷ Métro 9 – Pont de Sèvres

⤷ Entrée gratuite sur inscription

⤷ Bar et restauration sur place (payant)

⤷ Accessible aux personnes à mobilité réduite

Restez informé·e :

Le 23 octobre, FEAT vous ouvre les portes de son univers ensorcelé. Une soirée où la magie s’invite dans l’ombre, où les citrouilles s’illuminent, où les illusions prennent vie.

Tours de magie, mentalisme troublant, citrouilles sculptées et banquet maléfique… Préparez-vous à plonger dans une nuit pas comme les autres.

FEAT Pont de Sèvres – Horizons 30 cours de l’Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt