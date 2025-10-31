La Veillée Ensorcelante Rochefort-en-Terre

vendredi 31 octobre 2025.

La Veillée Ensorcelante

Place des Halles Rochefort-en-Terre Morbihan

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 18:30:00

2025-10-31

Veillée magique pour Halloween à Rochefort-en-Terre avec Justine Jouet Histoires de sorcières .

Êtes-vous prêts pour faire un voyage dans le temps à la lumière d’une lanterne ?

Partez sur les traces de Naia, la sorcière de Rochefort-en-Terre. Soyez prêts à voir plus loin que ce qui se trouve sous vos yeux …

C’est parti pour tenter de percer les mystères qui entourent cette femme réputée Sorcière. Vous et moi, embarquons pour le XIXe siècle. Mais, euh attendez un peu. C’est qui, une Sorcière ?

Durée 1h30 Tout public.

Réservation conseillée. Réservation en ligne .

Place des Halles Rochefort-en-Terre 56220 Morbihan Bretagne +33 6 29 38 00 55

