La veillée Salle des fêtes Genouillé

Salle des fêtes 5 route de Civray Genouillé Vienne

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Les Amis de Genouillé en collaboration avec Les Pibolous vous proposent La veillée !

Venez faire la fête à Genouillé le samedi 15 novembre 2025.

Au programme

– 19h00 Repas poitevin 10€

(Soupe à l’oignon, farci poitevin, tarte aux châtaignes)

– 20h30 Bal traditionnel poitevin 5€

avec le groupe La Marchoise

La Marchoise est une des plus anciennes association créée pour la sauvegarde de la culture traditionnelle orale en Poitou-Charentes. Elle existe depuis 1964. Cette association continue à faire vivre et transmettre un répertoire riche en danses et en musiques.

Réservation du repas avant le 5 novembre

– Par téléphone 09.60.47.41.25

– En ligne https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe23gLWPNdRhlZuSbGwiMVKFQZ83q1TnvtgeOG9w0tS3i2cDQ/viewform?usp=header .

Salle des fêtes 5 route de Civray Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 60 47 41 25

