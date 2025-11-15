La veillée Salle des fêtes Genouillé
La veillée
Salle des fêtes 5 route de Civray Genouillé Vienne
Les Amis de Genouillé en collaboration avec Les Pibolous vous proposent La veillée !
Venez faire la fête à Genouillé le samedi 15 novembre 2025.
Au programme
– 19h00 Repas poitevin 10€
(Soupe à l’oignon, farci poitevin, tarte aux châtaignes)
– 20h30 Bal traditionnel poitevin 5€
avec le groupe La Marchoise
La Marchoise est une des plus anciennes association créée pour la sauvegarde de la culture traditionnelle orale en Poitou-Charentes. Elle existe depuis 1964. Cette association continue à faire vivre et transmettre un répertoire riche en danses et en musiques.
Réservation du repas avant le 5 novembre
– Par téléphone 09.60.47.41.25
– En ligne https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe23gLWPNdRhlZuSbGwiMVKFQZ83q1TnvtgeOG9w0tS3i2cDQ/viewform?usp=header .
Salle des fêtes 5 route de Civray Genouillé 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 60 47 41 25
