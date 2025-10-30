La Veillée Légendaire Rochefort-en-Terre
La Veillée Légendaire Rochefort-en-Terre jeudi 30 octobre 2025.
La Veillée Légendaire
Place des Halles Rochefort-en-Terre Morbihan
Début : 2025-10-30 17:00:00
fin : 2025-10-30 18:30:00
2025-10-30
Veillée magique pour Halloween à Rochefort-en-Terre avec Justine Jouet Histoires de sorcières .
Que diriez vous d’ajouter un peu de Contes et de Légendes à votre venue ? de les saupoudrer d’anecdotes, avec une pointe de mystère, le tout servi dans un cadre idyllique qu’est le village de Rochefort-en-Terre ?
Une visite exceptionnelle à la lumière d’une lanterne.
Durée 1h30 Tout public.
Réservation conseillée. Réservation en ligne .
Place des Halles Rochefort-en-Terre 56220 Morbihan Bretagne +33 6 29 38 00 55
