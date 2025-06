La Vélo Francette Voie Verte de Clécy à Thury-Harcourt Clécy Calvados

Durée : 60 Distance : 13000.0 Tarif :

De Clécy à Thury-Harcourt, la voie verte offre un itinéraire sécurisant au cœur de la Suisse Normande. Une balade agréable le long de l’Orne, entre falaises, forêts et panoramas verdoyants, parfaite pour toute la famille.

https://www.lavelofrancette.com/ +33 2 31 90 17 26

English : La Vélo Francette Voie Verte de Clécy à Thury-Harcourt

From Clécy to Thury-Harcourt, the voie verte offers a safe route through the heart of Suisse Normande. A pleasant stroll along the Orne, between cliffs, forests and lush green panoramas, perfect for the whole family.

Deutsch :

Von Clécy bis Thury-Harcourt bietet der Grüne Weg eine sichere Route im Herzen der Normannischen Schweiz. Eine angenehme Wanderung entlang des Flusses Orne, zwischen Klippen, Wäldern und grünen Panoramen, perfekt für die ganze Familie.

Italiano :

Da Clécy a Thury-Harcourt, la voie verte offre un percorso sicuro nel cuore della Suisse Normande. Una piacevole passeggiata lungo il fiume Orne, tra scogliere, foreste e panorami verdi, perfetta per tutta la famiglia.

Español :

De Clécy a Thury-Harcourt, la voie verte ofrece un recorrido seguro por el corazón de Suisse Normande. Un agradable paseo junto al río Orne, entre acantilados, bosques y verdes panoramas, perfecto para toda la familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-13 par Normandie Tourisme