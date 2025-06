La Vélo Francette Voie Verte de Thury-Harcourt à Clécy Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

La Vélo Francette Voie Verte de Thury-Harcourt à Clécy
14220 Thury-Harcourt-le-Hom
Calvados
Normandie

Durée :
Distance : 13000.0

Une étape très nature de la Vélo Francette au cœur de la Suisse Normande et sur sa voie verte, où le cyclotouriste longera les méandres de l’Orne et ses gorges de granite sculptées, paradis des canoës… Nichés au cœur de la vallée, les villages de Thury-Harcourt, Clécy avec ses terrasses au bord de l’eau réservent un accueil chaleureux .

https://www.lavelofrancette.com/ +33 2 31 90 17 26

A very natural stage of the Vélo Francette in the heart of Suisse Normande and on its greenway, where the touring cyclist will follow the meanders of the Orne and its sculpted granite gorges, a paradise for canoes… Nestled in the heart of the valley, the villages from Thury-Harcourt, Clécy and Pont-d’Ouilly with their terraces at the edge of the water give a warm welcome to itinerant cyclists.

Eine sehr naturbelassene Etappe der Vélo Francette im Herzen der Normannischen Schweiz und auf dem Grünen Weg, wo der Radfahrer die Windungen der Orne und ihre aus Granit geformten Schluchten, ein Paradies für Kanufahrer, entlangfährt Die Dörfer Thury-Harcourt und Clécy mit ihren Terrassen am Wasser heißen Sie im Herzen des Tals herzlich willkommen.

Una tappa molto naturale della Vélo Francette nel cuore della Suisse Normande e sulla sua greenway, dove i ciclisti seguiranno i meandri dell’Orne e le sue gole di granito scolpite, un paradiso per i canoisti? Nel cuore della valle, i villaggi di Thury-Harcourt e Clécy, con le loro terrazze sull’acqua, offrono un caloroso benvenuto.

Una etapa muy natural de la Vélo Francette en el corazón de Suisse Normande y en su vía verde, donde los ciclistas seguirán los meandros del Orne y sus esculpidas gargantas de granito, un paraíso para los piragüistas? Enclavados en el corazón del valle, los pueblos de Thury-Harcourt y Clécy, con sus terrazas a orillas del agua, ofrecen una cálida bienvenida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-13 par Normandie Tourisme