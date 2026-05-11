La Vélo Gourmande en Sud-Bourgogne Chemin du Roy de Croix Chaintré

Chaintré

La Vélo Gourmande en Sud-Bourgogne

Chemin du Roy de Croix Centre équestre de Chaintré Chaintré Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

8ème édition de la Vélo Gourmande en Sud-Bourgogne ! Organisée par l’Office de Tourisme Mâcon Sud-Bourgogne et la Vélo-Gare du Mâconnais, ce parcours épicurien à vélo permet de découvrir le vignoble du Mâconnais autrement.

Les deux circuits de 30 kilomètres environ, ponctués de pauses gourmandes et de dégustations des vins locaux, sillonnent les paysages vallonnés du Sud Bourgogne. De belles découvertes œnologiques et de terroir dans un cadre bucolique au cœur d’un terroir de vignes réputé. .

Chemin du Roy de Croix Centre équestre de Chaintré Chaintré 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 14 charnay@macon-tourisme.com

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English : La Vélo Gourmande en Sud-Bourgogne

L’événement La Vélo Gourmande en Sud-Bourgogne Chaintré a été mis à jour le 2026-05-11 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès