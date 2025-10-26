La VélofesThiv’ 2ème édition Saint-Jean-de-Côle

La VélofesThiv’ 2ème édition Saint-Jean-de-Côle dimanche 26 octobre 2025.

La VélofesThiv’ 2ème édition

Saint-Jean-de-Côle Dordogne

C’est une journée familiale, la boucle de 16 kms ne présente aucune difficulté. Le transport motorisé des repas est possible, collecte au point de départ.

Ça roule pour toi ! organise La VélofesThiv’ journée cyclo culturelle au départ de L’HanGare de Thiviers.

– 09h30 Rendez-vous à l’ancienne gare, voie verte

– Départ pour une boucle de 16 km .

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 66 91 caroulepourtoi@gmail.com

English : La VélofesThiv’ 2ème édition

This is a family day out, and the 16 km loop is not at all difficult. Meals can be transported by car and collected from the starting point.

German : La VélofesThiv’ 2ème édition

Es handelt sich um einen Familientag, die 16 km lange Schleife weist keine Schwierigkeiten auf. Der motorisierte Transport von Mahlzeiten ist möglich, Abholung am Startpunkt.

Italiano :

Si tratta di un’escursione per famiglie e l’anello di 16 chilometri non è affatto difficile. I pasti possono essere trasportati in auto e ritirati al punto di partenza.

Espanol : La VélofesThiv’ 2ème édition

Se trata de un día en familia, y el bucle de 16 kilómetros no es nada difícil. Las comidas pueden transportarse en coche y recogerse en el punto de partida.

