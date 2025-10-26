La VélofesThiv’ 2ème édition Saint-Jean-de-Côle
La VélofesThiv’ 2ème édition Saint-Jean-de-Côle dimanche 26 octobre 2025.
La VélofesThiv’ 2ème édition
Saint-Jean-de-Côle Dordogne
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
C’est une journée familiale, la boucle de 16 kms ne présente aucune difficulté. Le transport motorisé des repas est possible, collecte au point de départ.
Ça roule pour toi ! organise La VélofesThiv’ journée cyclo culturelle au départ de L’HanGare de Thiviers.
– 09h30 Rendez-vous à l’ancienne gare, voie verte
– Départ pour une boucle de 16 km .
Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 66 91 caroulepourtoi@gmail.com
English : La VélofesThiv’ 2ème édition
This is a family day out, and the 16 km loop is not at all difficult. Meals can be transported by car and collected from the starting point.
German : La VélofesThiv’ 2ème édition
Es handelt sich um einen Familientag, die 16 km lange Schleife weist keine Schwierigkeiten auf. Der motorisierte Transport von Mahlzeiten ist möglich, Abholung am Startpunkt.
Italiano :
Si tratta di un’escursione per famiglie e l’anello di 16 chilometri non è affatto difficile. I pasti possono essere trasportati in auto e ritirati al punto di partenza.
Espanol : La VélofesThiv’ 2ème édition
Se trata de un día en familia, y el bucle de 16 kilómetros no es nada difícil. Las comidas pueden transportarse en coche y recogerse en el punto de partida.
