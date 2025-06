La Vélomaritime Seine à Vélo Voie verte de Saint-Arnoult à Deauville Saint-Arnoult Calvados

La Vélomaritime Seine à Vélo Voie verte de Saint-Arnoult à Deauville Saint-Arnoult Calvados 1 juillet 2025

La Vélomaritime Seine à Vélo Voie verte de Saint-Arnoult à Deauville

La Vélomaritime Seine à Vélo Voie verte de Saint-Arnoult à Deauville 14800 Saint-Arnoult Calvados Normandie

Durée : 30 Distance : 3000.0 Tarif :

De Saint-Arnoult à Deauville, l’itinéraire vous fait découvrir l’élégance de la Côte Fleurie. Rejoignez Deauville afin d’admirer Les Franciscaines, centre culturel unique, ainsi que la villa Strassburger, joyau architectural. Une balade de 3 km sur voie verte, empruntée par les itinéraires de La Seine à Vélo et de La Vélomaritime.

http://www.calvados-tourisme.com/ +33 2 31 27 90 30

English : La Vélomaritime Seine à Vélo Voie verte de Saint-Arnoult à Deauville

From Saint-Arnoult to Deauville, the itinerary takes you through the elegance of the Côte Fleurie. Join Deauville to admire Les Franciscaines, a unique cultural center, and the Villa Strassburger, an architectural gem. A 3 km ride on the greenway, used by La Seine à Vélo and La Vélomaritime itineraries.

Deutsch :

Die Route führt Sie von Saint Arnoult nach Deauville und zeigt Ihnen die Eleganz der Côte Fleurie. Fahren Sie nach Deauville, um das einzigartige Kulturzentrum Les Franciscaines und die Villa Strassburger, ein architektonisches Juwel, zu bewundern. Die 3 km lange Strecke verläuft auf einem grünen Weg, der auch von den Routen La Seine à Vélo und La Vélomaritime genutzt wird.

Italiano :

Da Saint-Arnoult a Deauville, l’itinerario vi porta alla scoperta dell’elegante Côte Fleurie. Raggiungete Deauville per ammirare Les Franciscaines, un centro culturale unico, e la Villa Strassburger, un gioiello architettonico. Un percorso di 3 km su una greenway, utilizzata dagli itinerari La Seine à Vélo e La Vélomaritime.

Español :

De Saint-Arnoult a Deauville, la ruta le lleva a recorrer la elegante Côte Fleurie. Acérquese a Deauville para admirar Les Franciscaines, un centro cultural único, y la Villa Strassburger, una joya arquitectónica. Un recorrido de 3 km por una vía verde, utilizada por los itinerarios La Seine à Vélo y La Vélomaritime.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Normandie Tourisme