La Velour Rouge Soirée Cabaret Rouen

La Velour Rouge Soirée Cabaret

Allée François Mitterrand Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-03-21 21:30:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

2026-03-21

La Velour Rouge ouvre ses rideaux pour la première fois à Rouen. Imaginée et présentée par Tresha Dollaj, cette soirée cabaret drag naît d’une volonté simple offrir un véritable espace d’expression au drag et au cabaret dans la ville.

Pensée comme une scène de liberté, La Velour Rouge célèbre le glamour, l’audace, le burlesque et l’humour dans un esprit engagé et festif.

Pour cette première édition, la scène accueillera La Gorgone, Courcheval, France Garce, Nowah Superstar et Romzyy. Une première édition qui affirme haut et fort que le drag et le cabaret ont toute leur place à Rouen.

Ouverte à toutes et tous, public LGBTQIA+, allié·e·s, amateur·rice·s de cabaret, curieux·ses et passionné·e·s de spectacle vivant, la soirée se veut inclusive, bienveillante et vibrante.

La Velour Rouge ouvre le rideau. À vous d’entrer dans la lumière. .

