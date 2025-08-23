La Venterolaise place du chateau Venterol
La Venterolaise place du chateau Venterol samedi 23 août 2025.
La Venterolaise
place du chateau Venterol
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23
2025-08-23
La venterolaise
Le retour de la marquisette
Cette année, la grande fête de Venterol revient
Avec concert, dj, château gonflable, paella geante et la fameuse marquisette
place du chateau venterol Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 29 31 01 vsprod.event@gmail.com
English :
La venterolaise
The return of the marquisette
This year, Venterol’s big party is back!
With concert, DJ, bouncy castle, giant paella and the famous marquisette
German :
Die Venterolaise
Die Rückkehr der Marquisette
Dieses Jahr kehrt das große Fest von Venterol zurück
Mit Konzert, DJ, Hüpfburg, Paella geante und der berühmten Marquisette
Italiano :
La venterola
Il ritorno della marchesa
Quest’anno torna la grande festa di Venterol!
Con un concerto, un DJ, un castello gonfiabile, una paella gigante e la famosa marquisette
Espanol :
La venterolaise
El regreso de la marquesa
Este año, ¡vuelve la gran fiesta de Venterol!
Con concierto, DJ, castillo hinchable, paella gigante y la famosa marquesette
