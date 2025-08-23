La Venterolaise place du chateau Venterol

La Venterolaise place du chateau Venterol samedi 23 août 2025.

La Venterolaise

place du chateau place du château venterol Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

La venterolaise

Le retour de la marquisette

Cette année, la grande fête de Venterol revient

Avec concert, dj, château gonflable, paella geante et la fameuse marquisette

.

place du chateau place du château venterol Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 29 31 01 vsprod.event@gmail.com

English :

La venterolaise

The return of the marquisette

This year, Venterol’s big party is back!

With concert, DJ, bouncy castle, giant paella and the famous marquisette

German :

Die Venterolaise

Die Rückkehr der Marquisette

Dieses Jahr kehrt das große Fest von Venterol zurück

Mit Konzert, DJ, Hüpfburg, Paella geante und der berühmten Marquisette

Italiano :

La venterola

Il ritorno della marchesa

Quest’anno torna la grande festa di Venterol!

Con un concerto, un DJ, un castello gonfiabile, una paella gigante e la famosa marquisette

Espanol :

La venterolaise

El regreso de la marquesa

Este año, ¡vuelve la gran fiesta de Venterol!

Con concierto, DJ, castillo hinchable, paella gigante y la famosa marquesette

L’événement La Venterolaise Venterol a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale