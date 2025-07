La Ventrouze Fête du Village La Ventrouze

La Ventrouze Fête du Village La Ventrouze samedi 26 juillet 2025.

La Ventrouze Fête du Village

Salle des fêtesde la Mairie La Ventrouze Orne

Début : Samedi Samedi 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-27

2025-07-26

Le Comité des Fêtes de La Ventrouze vous propose sa fête communale avec le Samedi à partir de 19h Buvette, à 22h15 Retraite aux flambeaux, 22h30 Feu d’artifice. Le Dimanche à partir de 6h Vide-Greniers.

Restauration et buvette sur place.

Manège et structure gonflable.

Emplacement gratuit.

Salle des fêtesde la Mairie La Ventrouze 61190 Orne Normandie +33 6 98 37 57 86

English : La Ventrouze Fête du Village

The Comité des Fêtes de La Ventrouze (La Ventrouze Festival Committee) is organizing its communal festival on Saturday from 7pm with a refreshment bar, at 10.15pm with a torchlight procession, and at 10.30pm with a fireworks display. Sunday from 6am: Car boot sale.

Catering and refreshments on site.

Carousel and inflatable structure.

Free pitches.

German :

Das Festkomitee von La Ventrouze veranstaltet ein Gemeindefest, das am Samstag ab 19 Uhr mit Getränken, um 22.15 Uhr mit einem Fackelzug und um 22.30 Uhr mit einem Feuerwerk beginnt. Am Sonntag ab 6 Uhr Vide-Greniers.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Karussell und aufblasbare Struktur.

Kostenlose Stellplätze.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de La Ventrouze organizza la sua festa comunale sabato dalle 19.00 con un punto di ristoro, alle 22.15 con una fiaccolata e alle 22.30 con uno spettacolo pirotecnico. Domenica, dalle 6 del mattino: vendita di autovetture.

Ristorazione e ristoro in loco.

Rotatoria e struttura gonfiabile.

Piazzole gratuite.

Espanol :

El Comité des Fêtes de La Ventrouze celebrará su fiesta comunal el sábado a partir de las 19.00 h con un bar de refrescos, a las 22.15 h con una procesión de antorchas y a las 22.30 h con un castillo de fuegos artificiales. Domingo a partir de las 6:00 h: venta de coches.

Restauración y refrescos in situ.

Glorieta y estructura hinchable.

Parcelas gratuitas.

L’événement La Ventrouze Fête du Village La Ventrouze a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche