La Ventrouze Fête du Village

parking de la mairie Le bourg La Ventrouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 06:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Le Comité des Fêtes de La Ventrouze vous propose sa fête communale avec le Samedi, messe patronale à 18h30 et à partir de 19h Buvette, à 22h15 Retraite aux flambeaux, 22h30 Feu d’artifice. Le Dimanche à partir de 6h Vide-Greniers.

Restauration et buvette sur place.

Manège et structure gonflable. .

parking de la mairie Le bourg La Ventrouze 61190 Orne Normandie +33 6 18 16 87 42

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English : La Ventrouze Fête du Village

L’événement La Ventrouze Fête du Village La Ventrouze a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche