La Ventrouze Fête du Village parking de la mairie La Ventrouze
La Ventrouze Fête du Village parking de la mairie La Ventrouze samedi 25 juillet 2026.
La Ventrouze Fête du Village
parking de la mairie Le bourg La Ventrouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 06:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Le Comité des Fêtes de La Ventrouze vous propose sa fête communale avec le Samedi, messe patronale à 18h30 et à partir de 19h Buvette, à 22h15 Retraite aux flambeaux, 22h30 Feu d’artifice. Le Dimanche à partir de 6h Vide-Greniers.
Restauration et buvette sur place.
Manège et structure gonflable. .
parking de la mairie Le bourg La Ventrouze 61190 Orne Normandie +33 6 18 16 87 42
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English : La Ventrouze Fête du Village
L’événement La Ventrouze Fête du Village La Ventrouze a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche