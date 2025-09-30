La Venue de L’avenir Cinéma à Vasles Maison du village Vasles

La Venue de L'avenir Cinéma à Vasles Maison du village Vasles mardi 30 septembre 2025.

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-30

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Synopsis

Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains « cousins » vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les quatre cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du XIXe siècle où la photographie s’inventait et l’impressionnisme naissait. .

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr

