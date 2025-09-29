La Venue de l’avenir place de l’église Ferrières-sur-Sichon

La Venue de l’avenir place de l’église Ferrières-sur-Sichon lundi 29 septembre 2025.

place de l’église Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Début : 2025-09-29 19:30:00
fin : 2025-09-29

2025-09-29

Film de Cédric Klapisch avec Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne
place de l’église Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Cédric Klapisch with Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne

German :

Film von Cédric Klapisch mit Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne

Italiano :

Film di Cédric Klapisch con Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne

Espanol :

Película de Cédric Klapisch con Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne

