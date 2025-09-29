La Venue de l’avenir place de l’église Ferrières-sur-Sichon
La Venue de l’avenir place de l’église Ferrières-sur-Sichon lundi 29 septembre 2025.
La Venue de l’avenir
place de l’église Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-29 19:30:00
fin : 2025-09-29
Date(s) :
2025-09-29
Film de Cédric Klapisch avec Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne
.
place de l’église Théâtre des masques Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Cédric Klapisch with Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne
German :
Film von Cédric Klapisch mit Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne
Italiano :
Film di Cédric Klapisch con Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne
Espanol :
Película de Cédric Klapisch con Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne
