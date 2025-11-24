La venue de l’avenir

La halle Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 20:00:00

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Film de Cédric Klapisch. Comédie Dramatique. ce film est présenté en hors compétition au festival de Cannes 2025. .

La halle Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr

English : La venue de l’avenir

German : La venue de l’avenir

Italiano :

Espanol :

L’événement La venue de l’avenir Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-10-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !