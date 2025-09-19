La Venue de l’avenir Salle culturelle Saint-Privé

Salle culturelle Rue d’Auxerre Saint-Privé Yonne

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Projection du film « La Venue de l’avenir ». Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains « cousins » vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les quatre cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du XIXe siècle où la photographie s’inventait et l’impressionnisme naissait. Ce face à face entre les deux époques 2025 et 1895 remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de La venue de l’avenir. .

Salle culturelle Rue d’Auxerre Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 21 95 64 mairiesaintprive@wanadoo.fr

