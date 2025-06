La Verdoyante de Condé-en-Normandie à Pont-D’Ouilly Condé-en-Normandie Calvados

La Verdoyante de Condé-en-Normandie à Pont-D’Ouilly 14110 Condé-en-Normandie Calvados Normandie

La Verdoyante Bientôt ouverte !

En cours d’aménagement ( mise en service fin juin 2025) De Condé-en-Normandie, bourg animé au riche patrimoine, à Pont-d’Ouilly, village de charme réputé pour le canoë, La Verdoyante suit l’Orne à travers la Suisse Normande. Un itinéraire bucolique entre culture, nature et loisirs de plein air.

http://laverdoyante.fr/ +33 2 31 27 90 30

English : La Verdoyante de Condé-en-Normandie à Pont-D’Ouilly

La Verdoyante? Coming soon!

Under construction (opening end of June 2025): From Condé-en-Normandie, a lively town with a rich heritage, to Pont-d?Ouilly, a charming village renowned for its canoeing, La Verdoyante follows the River Orne through the Suisse Normande region. A bucolic itinerary of culture, nature and outdoor recreation.

Deutsch :

Die Verdoyante? Bald geöffnet!

Wird derzeit ausgebaut ( Inbetriebnahme Ende Juni 2025) Von Condé-en-Normandie, einer lebhaften Stadt mit reichem Kulturerbe, bis Pont-d’Ouilly, einem charmanten Dorf, das für Kanufahrten bekannt ist, folgt La Verdoyante der Orne durch die Normannische Schweiz. Eine bukolische Route zwischen Kultur, Natur und Freizeitaktivitäten im Freien.

Italiano :

La Verdoyante? Prossimamente!

In fase di sviluppo (apertura a fine giugno 2025): Da Condé-en-Normandie, vivace città dal ricco patrimonio, a Pont-d’Ouilly, incantevole villaggio rinomato per la canoa, La Verdoyante segue il fiume Orne attraverso la regione della Suisse Normande. Un itinerario bucolico che unisce cultura, natura e attività all’aria aperta.

Español :

¿La Verdoyante? Próximamente

En desarrollo (apertura a finales de junio de 2025): Desde Condé-en-Normandie, animada ciudad con un rico patrimonio, hasta Pont-d’Ouilly, encantador pueblo famoso por sus canoas, La Verdoyante sigue el curso del río Orne a través de la región de Suisse Normande. Un itinerario bucólico que combina cultura, naturaleza y actividades al aire libre.

