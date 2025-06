La Verdoyante de Falaise à Saint-Pierre-sur-Dives Falaise Calvados

En cours d’aménagement ( mise en service fin juin 2025) De Falaise, ville natale de Guillaume le Conquérant, à Saint-Pierre-sur-Dives et sa majestueuse halle médiévale, La Verdoyante traverse un décor paisible et sans difficulté. En chemin, profitez de la vue sur les Monts d’Éraines, du châteaux de Vendeuvre, et des premiers paysages du Pays d’Auge.

http://laverdoyante.fr/ +33 2 31 27 90 30

English : La Verdoyante de Falaise à Saint-Pierre-sur-Dives

La Verdoyante? Coming soon!

Under construction (opening end of June 2025): From Falaise, birthplace of William the Conqueror, to Saint-Pierre-sur-Dives and its majestic medieval market hall, La Verdoyante winds its way through a peaceful, uncluttered landscape. Along the way, enjoy views of the Monts d’Éraines, the châteaux of Vendeuvre, and the first landscapes of the Pays d’Auge.

Deutsch :

Die Verdoyante? Bald geöffnet!

Wird derzeit ausgebaut ( Inbetriebnahme Ende Juni 2025) Von Falaise, der Geburtsstadt von Wilhelm dem Eroberer, bis nach Saint-Pierre-sur-Dives mit seiner majestätischen mittelalterlichen Markthalle führt La Verdoyante durch eine friedliche Landschaft ohne Schwierigkeiten. Genießen Sie unterwegs den Blick auf die Monts d’Éraines, die Schlösser von Vendeuvre und die ersten Landschaften des Pays d’Auge.

Italiano :

La Verdoyante? Prossimamente!

Attualmente in fase di sviluppo (apertura a fine giugno 2025): Da Falaise, luogo di nascita di Guglielmo il Conquistatore, a Saint-Pierre-sur-Dives e alla sua maestosa sala del mercato medievale, La Verdoyante si snoda attraverso un paesaggio tranquillo e privo di ostacoli. Lungo il percorso si possono ammirare i Monts d’Éraines, i castelli di Vendeuvre e i primi paesaggi del Pays d’Auge.

Español :

¿La Verdoyante? Próximamente

Actualmente en desarrollo (apertura a finales de junio de 2025): Desde Falaise, cuna de Guillermo el Conquistador, hasta Saint-Pierre-sur-Dives y su majestuoso mercado medieval, La Verdoyante serpentea por un paisaje tranquilo y despejado. Por el camino, disfrute de las vistas de los Monts d’Éraines, los castillos de Vendeuvre y los primeros paisajes del Pays d’Auge.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par Normandie Tourisme