La Verdoyante de Saint-Sever à Vire Noues de Sienne Calvados

La Verdoyante de Saint-Sever à Vire 14380 Noues de Sienne Calvados Normandie

Distance : 24000.0

La Verdoyante Bientôt ouverte !

La Verdoyante Une échappée verte au cœur du Bocage normand

En cours d’aménagement ouverture prévue fin juin 2025

De Saint-Sever (commune de Noues-de-Sienne), charmant village avec sa belle abbaye, jusqu’à Vire, cité médiévale réputée pour sa célèbre andouille, La Verdoyante vous invite à une immersion authentique dans le bocage normand.

À travers forêts, haies bocagères et vallons verdoyants, cet itinéraire mêle nature préservée, patrimoine historique et plaisirs gourmands. Une balade idéale pour les amateurs de vélo, de découvertes locales .

Rendez-vous à en juillet 2025 pour vivre cette nouvelle aventure à vélo !

http://laverdoyante.fr/ +33 2 31 27 90 30

English : La Verdoyante de Saint-Sever à Vire

La Verdoyante? Coming soon!

La Verdoyante ? A green escape in the heart of the Normandy Bocage

Under construction ? scheduled to open in late June 2025

From Saint-Sever (commune of Noues-de-Sienne), a charming village with a beautiful abbey, to Vire, a medieval town renowned for its famous andouille sausage, La Verdoyante invites you to immerse yourself in the authentic Normandy bocage.

Through forests, hedgerows and green valleys, this itinerary blends unspoilt nature, historical heritage and gourmet delights. An ideal ride for cycling enthusiasts and those interested in local discoveries.

See you in July 2025 for a new cycling adventure!

Deutsch :

Die Verdoyante? Bald geöffnet!

La Verdoyante ? Eine grüne Flucht im Herzen der normannischen Bocage

Im Aufbau ? geplante Eröffnung Ende Juni 2025

Von Saint-Sever (Gemeinde Noues-de-Sienne), einem charmanten Dorf mit einer schönen Abtei, bis nach Vire, einer mittelalterlichen Stadt, die für ihre berühmte Andouille bekannt ist, lädt La Verdoyante Sie zu einem authentischen Eintauchen in die normannische Bocage ein.

Durch Wälder, Hecken und grüne Täler führt diese Route, die eine Mischung aus unberührter Natur, historischem Erbe und Gaumenfreuden bietet. Eine ideale Tour für Radfahrer und Liebhaber lokaler Entdeckungen .

Wir sehen uns im Juli 2025, um dieses neue Abenteuer auf dem Fahrrad zu erleben!

Italiano :

La Verdoyante? Prossimamente!

La Verdoyante? Una fuga nel verde nel cuore del Bocage normanno

In fase di sviluppo, l’apertura è prevista per fine giugno 2025

Da Saint-Sever (nel comune di Noues-de-Sienne), un incantevole villaggio con una bella abbazia, a Vire, una città medievale rinomata per la famosa salsiccia andouille, La Verdoyante vi invita a un autentico viaggio nel bocage normanno.

Attraverso boschi, siepi e verdi vallate, questo itinerario combina natura incontaminata, patrimonio storico e delizie gastronomiche. È l’itinerario ideale per gli appassionati di ciclismo e per chi vuole scoprire il territorio.

Ci vediamo nel luglio 2025 per una nuova avventura in bicicletta!

Español :

¿La Verdoyante? Próximamente

La Verdoyante ? Una escapada verde en el corazón del Bocage normando

En desarrollo ? apertura prevista a finales de junio de 2025

Desde Saint-Sever (en la comuna de Noues-de-Sienne), encantador pueblo con una hermosa abadía, hasta Vire, ciudad medieval famosa por su famosa salchicha andouille, La Verdoyante le invita a un auténtico viaje por el bocage normando.

A través de bosques, setos y verdes valles, esta ruta combina naturaleza virgen, patrimonio histórico y delicias gastronómicas. Es el itinerario ideal para los aficionados al ciclismo y para quienes deseen descubrir la región.

Nos vemos en julio de 2025 para una nueva aventura ciclista

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par Normandie Tourisme