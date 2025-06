La Verdoyante Livarot à Orbec Livarot-Pays-d’Auge Calvados

La Verdoyante Livarot à Orbec 14140 Livarot-Pays-d’Auge Calvados Normandie

La Verdoyante Bientôt ouverte !

En cours d’aménagement ( mise en service fin juin 2025) De Livarot, célèbre pour son fromage produite à l’usine Graindorge, Orbec, village de caractère aux maisons à pans de bois, La Verdoyante serpente entre forêt et fermes typiques du Pays d’Auge. Une belle immersion au cœur du terroir normand vous attend !

http://laverdoyante.fr/ +33 2 31 27 90 30

English : La Verdoyante Livarot à Orbec

La Verdoyante? Coming soon!

Under construction (opening end of June 2025): From Livarot, famous for its cheese produced at the Graindorge factory, to Orbec, a village of character with half-timbered houses, La Verdoyante winds its way through forests and typical Pays d?Auge farms. A wonderful immersion in the heart of Normandy’s terroir awaits you!

Deutsch :

Die Verdoyante? Bald geöffnet!

Wird derzeit ausgebaut ( Inbetriebnahme Ende Juni 2025) Von Livarot, das für seinen in der Graindorge-Fabrik hergestellten Käse berühmt ist, über Orbec, ein charaktervolles Dorf mit Fachwerkhäusern, schlängelt sich die La Verdoyante durch Wälder und typische Bauernhöfe des Pays d?Auge. Eine Reise durch die Normandie erwartet Sie!

Italiano :

La Verdoyante? Prossimamente!

In fase di sviluppo (apertura a fine giugno 2025): Da Livarot, famoso per il formaggio prodotto nella fabbrica di Graindorge, a Orbec, villaggio pieno di carattere con case a graticcio, La Verdoyante si snoda tra boschi e fattorie tipiche del Pays d’Auge. Vi aspetta un vero assaggio di Normandia!

Español :

¿La Verdoyante? Próximamente

Actualmente en desarrollo (apertura a finales de junio de 2025): Desde Livarot, famoso por su queso producido en la fábrica de Graindorge, hasta Orbec, pueblo lleno de carácter con casas de entramado de madera, La Verdoyante serpentea entre bosques y granjas típicas del Pays d’Auge. Le espera un auténtico sabor a Normandía

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par Normandie Tourisme