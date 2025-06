La Verdoyante Noues de Sienne Calvados

La Verdoyante Noues de Sienne Calvados 1 juillet 2025

La Verdoyante

La Verdoyante 14380 Noues de Sienne Calvados Normandie

Durée : 780 Distance : 200000.0 Tarif :

La Verdoyante Bientôt ouverte !

Mise en service prévue fin juin 2025, La Verdoyante est une nouvelle véloroute de 200 km qui reliera Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) à Lisieux, en traversant les paysages vallonnés et préservés du sud du Calvados.

Son itinéraire traverse des territoires emblématiques tels que le Bocage Normand, la Suisse Normande, le Pays de Falaise et le Pays d’Auge, offrant une immersion unique entre collines, prairies et vergers.

Tout au long du parcours, les cyclistes pourront découvrir :

Les villages authentiques du Bocage,

Les châteaux de Pontécoulant, Falaise et Vendeuvre,

Les produits locaux » made in Calvados » comme l’andouille de Vire, les trippes, le cidre, le calvados , le livarot, le camembert… et un domaine viticole

Et en point d’orgue, la célèbre basilique de Lisieux.

Une expérience riche en patrimoine, nature et douceur de vivre… à savourer dès l’été 2025 !

http://www.calvados-tourisme.com/ +33 2 31 27 90 30

English : La Verdoyante

La Verdoyante? Coming soon!

Scheduled to open at the end of June 2025, La Verdoyante is a new 200 km cycle route linking Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) to Lisieux, crossing the rolling, unspoilt countryside of southern Calvados.

The route crosses emblematic areas such as the Bocage Normand, Suisse Normande, Pays de Falaise and Pays d’Auge, offering a unique immersion in hills, meadows and orchards.

Along the way, cyclists can discover :

Authentic Bocage villages,

The castles of Pontécoulant, Falaise and Vendeuvre,

Local products « made in Calvados » such as andouille de Vire, trippes, cider, calvados, livarot, camembert… and a wine estate

And to top it all off, the famous Lisieux basilica.

An experience rich in heritage, nature and the good life… to be enjoyed from summer 2025!

Deutsch :

Die Verdoyante? Bald geöffnet!

Die La Verdoyante, die voraussichtlich Ende Juni 2025 in Betrieb genommen wird, ist eine neue 200 km lange Fahrradroute, die Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) mit Lisieux verbindet und dabei durch die hügelige und unberührte Landschaft des südlichen Calvados führt.

Die Route führt durch symbolträchtige Gebiete wie die Bocage Normand, die Suisse Normande, das Pays de Falaise und das Pays d’Auge und bietet ein einzigartiges Eintauchen zwischen Hügeln, Wiesen und Obstgärten.

Entlang der Strecke können die Radfahrer Folgendes entdecken

Die authentischen Dörfer der Bocage,

Die Schlösser von Pontécoulant, Falaise und Vendeuvre,

Die lokalen Produkte « made in Calvados » wie Andouille de Vire, Trippes, Cidre, Calvados , Livarot, Camembert… und ein Weingut

Und als Höhepunkt die berühmte Basilika von Lisieux.

Eine Erfahrung, die reich an Kulturerbe, Natur und süßer Lebensart ist … genießen Sie sie ab Sommer 2025!

Italiano :

La Verdoyante? Prossimamente!

La Verdoyante, la cui apertura è prevista per la fine di giugno 2025, è un nuovo percorso ciclabile di 200 km che collega Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) a Lisieux, attraversando la campagna ondulata e incontaminata del Calvados meridionale.

Il percorso attraversa zone emblematiche come il Bocage Normand, la Suisse Normande, il Pays de Falaise e il Pays d’Auge, offrendo un’immersione unica tra colline, prati e frutteti.

Lungo il percorso, i ciclisti potranno scoprire :

I villaggi autentici del Bocage,

I castelli di Pontécoulant, Falaise e Vendeuvre,

I prodotti locali « made in Calvados » come l’andouille de Vire, le trippe, il sidro, il calvados, il livarot, il camembert… e un’azienda vinicola

E come highlight, la famosa basilica di Lisieux.

Un’esperienza ricca di patrimonio, di natura e di buona vita… da assaporare nell’estate del 2025!

Español :

¿La Verdoyante? Próximamente

La Verdoyante, cuya inauguración está prevista para finales de junio de 2025, es una nueva ruta ciclista de 200 km que une Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) con Lisieux, atravesando el paisaje ondulado y virgen del sur de Calvados.

La ruta atraviesa zonas emblemáticas como el Bocage Normand, la Suisse Normande, el Pays de Falaise y el Pays d’Auge, ofreciendo una inmersión única entre colinas, prados y huertos.

A lo largo del recorrido, los ciclistas podrán descubrir :

Los auténticos pueblos del Bocage,

Los castillos de Pontécoulant, Falaise y Vendeuvre,

Productos locales « made in Calvados » como andouille de Vire, trippes, sidra, calvados, livarot, camembert… y una finca vinícola

Y como punto culminante, la famosa basílica de Lisieux.

Una experiencia rica en patrimonio, naturaleza y buena vida… ¡para saborear en el verano de 2025!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par Normandie Tourisme