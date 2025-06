La Verdoyante Orbec à Lisieux Orbec Calvados

La Verdoyante Orbec à Lisieux 14290 Orbec Calvados Normandie

Durée : 90 Distance : 22500.0 Tarif :

En cours d’aménagement ( mise en service fin juin 2025) De Orbec, charmante cité au patrimoine médiéval et berceau de Lottin de LAVAL, à Lisieux, haut lieu de pèlerinage dédié à Sainte Thérèse, La Verdoyante traverse le Pays d’Auge entre vallons, vergers et maisons à colombages. Un itinéraire entre nature et traditions normandes.

http://laverdoyante.fr/ +33 2 31 27 90 30

English : La Verdoyante Orbec à Lisieux

Currently under construction (opening end of June 2025): From Orbec, a charming medieval town and birthplace of Lottin de LAVAL, to Lisieux, a pilgrimage site dedicated to Sainte Thérèse, La Verdoyante crosses the Pays d?Auge between valleys, orchards and half-timbered houses. An itinerary combining nature and Norman traditions.

Deutsch :

Wird derzeit ausgebaut (Inbetriebnahme Ende Juni 2025): Von Orbec, einer charmanten Stadt mit mittelalterlichem Erbe und Wiege von Lottin de LAVAL, bis nach Lisieux, einem der heiligen Therese gewidmeten Wallfahrtsort, führt La Verdoyante durch das Pays d’Auge zwischen Tälern, Obstgärten und Fachwerkhäusern. Eine Route zwischen Natur und normannischen Traditionen.

Italiano :

Attualmente in fase di sviluppo (apertura a fine giugno 2025): Da Orbec, incantevole cittadina dal patrimonio medievale e luogo di nascita di Lottin de LAVAL, a Lisieux, importante luogo di pellegrinaggio dedicato a Sainte Thérèse, La Verdoyante attraversa il Pays d’Auge tra valli, frutteti e case a graticcio. Un percorso che unisce natura e tradizioni normanne.

Español :

Actualmente en desarrollo (apertura a finales de junio de 2025): Desde Orbec, encantadora ciudad de patrimonio medieval y cuna de Lottin de LAVAL, hasta Lisieux, importante lugar de peregrinación dedicado a Santa Teresa, La Verdoyante atraviesa el Pays d’Auge entre valles, huertos y casas con entramado de madera. Una ruta que combina naturaleza y tradiciones normandas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par Normandie Tourisme