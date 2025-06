La Verdoyante Pont-D’Ouilly à Falaise Pont-d’Ouilly Calvados

Durée : 90 Distance : 24000.0 Tarif :

La Verdoyante Bientôt ouverte !

En cours d’aménagement ( mise en service fin juin 2025) De Pont-d’Ouilly, village pittoresque au bord de l’Orne, à Falaise, cité médiévale et berceau de Guillaume le Conquérant, La Verdoyante offre un itinéraire vallonné et sportif , permettant également de poser ses roues sur la toute nouvelle voie verte permettant d’entrer en toute tranquillité dans Falaise.

http://laverdoyante.fr/ +33 2 31 27 90 30

English : La Verdoyante Pont-D’Ouilly à Falaise

La Verdoyante? Coming soon!

Under development (opening end of June 2025): From Pont-d?Ouilly, a picturesque village on the banks of the River Orne, to Falaise, the medieval city and birthplace of William the Conqueror, La Verdoyante offers a hilly, sporty itinerary, allowing you to put your wheels down on the brand-new greenway and enter Falaise in complete peace and quiet.

Deutsch :

Die Verdoyante? Bald geöffnet!

Wird derzeit ausgebaut ( Inbetriebnahme Ende Juni 2025) Von Pont-d’Ouilly, einem malerischen Dorf am Ufer der Orne, bis nach Falaise, der mittelalterlichen Stadt und Wiege Wilhelms des Eroberers, bietet La Verdoyante eine hügelige und sportliche Strecke, die auch die Möglichkeit bietet, die Räder auf den neuen grünen Weg zu stellen, um in aller Ruhe nach Falaise zu gelangen.

Italiano :

La Verdoyante? Prossimamente!

In fase di sviluppo (apertura a fine giugno 2025): Da Pont-d’Ouilly, pittoresco villaggio sulle rive dell’Orne, a Falaise, città medievale e luogo di nascita di Guglielmo il Conquistatore, La Verdoyante offre un percorso collinare e sportivo, con la possibilità di percorrere la nuovissima greenway ed entrare a Falaise in tutta tranquillità.

Español :

¿La Verdoyante? Próximamente

En desarrollo (apertura a finales de junio de 2025): Desde Pont-d’Ouilly, pintoresco pueblo a orillas del río Orne, hasta Falaise, ciudad medieval y cuna de Guillermo el Conquistador, La Verdoyante ofrece un recorrido accidentado y deportivo, con la posibilidad de salir por la flamante vía verde y entrar en Falaise con toda tranquilidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par Normandie Tourisme